Бойцы войск беспилотных систем с помощью агитлистовок призвали ВСУ сдаваться

Агитационные материалы распространили военные группировки войск "Восток"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" распространили агитационные листовки над Гуляйполем Запорожской области с призывами ВСУ к сдаче. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе - значит погибнуть", - напечатано на листовках, которые с помощью квадрокоптеров были распространены над населенным пунктом.

В министерстве сказали, что во время воздушной разведки российские операторы беспилотников вскрыли места стоянки техники и тропы передвижения украинских подразделений в окрестностях населенного пункта. После уточнения обстановки операторы квадрокоптеров сбросили на позиции противника агитационные листовки с призывом выбрать жизнь и прекратить сопротивление.

Перед загрузкой в систему сброса дрона листовки сворачивают в тугие компактные рулоны. Раскрываясь в небе, они разлетаются и устилают зоны дислокации и маршруты передвижения солдат ВСУ.

"Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Восток" продолжают оказывать давление на противника не только огнем, но и информационными средствами, предлагая украинским бойцам единственный способ избежать дальнейших потерь - сделать осознанный шаг и отказаться от участия в боевых действиях", - подчеркнули в Минобороны.