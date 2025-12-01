Инспекторы военной полиции встретят профессиональный праздник на службе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие военной полиции встретят профессиональный праздник - день образования Главного управления военной полиции - на боевом посту. Об этом рассказали в Минобороны России.

"1 декабря отмечается день образования Главного управления военной полиции Министерства обороны и региональных подразделений военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. На боевом дежурстве в зоне СВО подразделения военной полиции 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск выполняют задачи по обеспечению правопорядка на освобожденных территориях и безопасности гражданских лиц в районе города Артемовск. Они выявляют схроны с боеприпасами, обеспечивают пропускной режим на постах для выявления диверсионно-разведывательных групп и пресекают провоз запрещенных грузов", - отметили в министерстве обороны.

Командир взвода военной полиции с позывным Батя рассказал, что основными задачами военнослужащих является обеспечение безопасности воинской службы и соблюдение правопорядка среди военнослужащих, а также досмотр транспортных средств на блокпостах, изъятие незаконно перевозящихся оружия и боеприпасов. Кроме того, добавил он, одной из ежедневных задач военнослужащих военной полиции является обнаружение мест для складирования оружия и боеприпасов. "Бывают случаи нападения с воздуха дронов, осуществляем с ними борьбу. На блокпосту мы сейчас обтягиваем все сетями", - добавил Батя.

Он подчеркнул, что военнослужащие тесно контактируют с местным населением. "К нам часто обращаются по поводу обнаружения боеприпасов, мы выезжаем на такие вызовы, изымаем и в дальнейшем сдаем в соответствующие службы", - пояснил он.

При обнаружении схронов с боеприпасами, добавил командир взвода, вызываются саперы. Так, сапер с позывным Купол рассказал, что при патрулировании участка местности была поставлена задача обеспечить безопасный проход. "В результате был найден схрон", - поделился военнослужащий.