ВМФ России и "Люди моря" заключили соглашение о сотрудничестве

Президент фонда Артем Мельников отметил, что оно поспособствует развитию еще более многогранного представления об историческом и культурном наследии России на море

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России и фонд "Люди моря" заключили соглашение в области сохранения морского наследия, исследовательских проектов и популяризации морской культуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Надо всегда помнить о том, что Россия - великая морская держава. Это обосновано исторически. Продолжение морских традиций предыдущих поколений - наш долг. География фонда охватывает все наши флота и те экспедиции, которые были организованы в морях, проходили при активном участии военных моряков. Сейчас, в рамках заключения этого договора, мы будем более целенаправленно реализовывать те проекты и планы, которые перед нами сейчас стоят", - заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

В свою очередь, президент фонда "Люди моря" Артем Мельников отметил, что подписанное соглашение поспособствует развитию еще более многогранного представления об историческом и культурном наследии России на море.

Как уточнили в российском военном ведомстве, подписание состоялось в рамках международной ежегодной просветительской акции "Географический диктант" в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. "Стороны договорились о совместной реализации программ, направленных на исследование и сохранение исторических артефактов, а также на образовательные и просветительские инициативы, связанные с военно-морской тематикой. Сотрудничество позволит объединить усилия для повышения эффективности проектов, направленных на дальнейшее развитие военно-морской деятельности в морях и океанах, патриотическому воспитанию", - подчеркнули там.

В министерстве добавили, что совместная работа военных и гражданских исследователей показала высокую эффективность и результативность взаимодействия.