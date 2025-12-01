Группировка "Запад" уничтожила 33 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

Бойцы также поразили 18 тяжелых квадрокоптеров противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки за сутки сбили 18 тяжелых квадрокоптеров и уничтожили 33 пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 1 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы, 33 пункта управления БПЛА, 3 полевых склада боеприпасов", - сказал он.

В свою очередь, офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что в зоне ответственности группировки операторами ударных беспилотников войск беспилотных систем уничтожены квадроцикл, склад материальных средств, станция спутниковой связи Starlink и беспилотник самолетного типа ВСУ.

Кроме того, по данным начальника пресс-центра Южной группировки Вадима Астафьева, на северском направлении войска беспилотных систем, продолжая вести огневое поражение тылов ВСУ и контрбатарейную борьбу, выявили и уничтожили пункт управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и пять блиндажей противника.