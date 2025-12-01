ВС РФ уничтожили группу тяжелых БПЛА ВСУ "Баба-яга" в районе Гуляйполя

Бойцы группировки "Восток" применили ударные FPV-дроны

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем Восточной группировки войск уничтожили группу тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга" в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Восток", выполняющие задачи по противодействию беспилотной авиации противника, в ходе разведки выявили группу тяжелых гексакоптеров ВСУ типа "Баба-яга". Для уничтожения целей были применены ударные FPV-дроны. Группа гексакоптеров поражена точными попаданиями в воздухе, что исключило дальнейшее использование этих аппаратов на данном участке", - говорится в сообщении.

Начальник расчета противодействия беспилотным системам с позывным Джида в предоставленном видео рассказал, что на локаторе появляется метка - таким образом военнослужащие видят движение цели. После этого начальник расчета радиолокационной стации докладывает характеристики цели, подтверждает тип и дает команду на взлет. От момента обнаружения до поражения цели проходит порядка 10-15 минут, отметил Джида.

В министерстве отметили, что работа расчетов снизила активность украинских беспилотных систем в районе Гуляйполя и осложнила применение тяжелых коптеров противника на данном направлении.