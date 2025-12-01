"Мста-Б" уничтожили временные пункты дислокации ВСУ в Харьковской области

Действия бойцов Северной группировки способствовали облегчению продвижения мотострелковых подразделений для дальнейших наступательных действий

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" Северной группировки уничтожили пункты временной дислокации с живой силой ВСУ на харьковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" артиллерийского подразделения 245-го мотострелкового полка группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ в лесном массиве на одном из участков харьковского направления СВО. Это значительно облегчило продвижение мотострелковых подразделений для дальнейших наступательных действий", - сказали в военном ведомстве.

Там отметили, что получив координаты целей, расчеты гаубиц демаскировали орудия и привели их в боевое положение. "Для этого бойцам достаточно не более пары минут. Благодаря корректировке от воздушной разведки места сосредоточения личного состава ВСУ были уничтожены осколочно-фугасными снарядами", - добавили в Минобороны.

После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали гаубицы, чтобы избежать обнаружения разведкой противника и контрбатарейной атаки.

"Слаженная работа разведки, расчетов БПЛА подразделений войск беспилотных систем и артиллеристов позволяет круглосуточно и точечно наносить огневое поражение противнику в зоне проведения СВО", - подытожили в военном ведомстве.