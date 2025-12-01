"Град" уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Позиции противника и скопление техники выявили в ходе воздушной разведки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" Восточной группировки уничтожил опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что позиции противника и скопление техники были выявлены в ходе воздушной разведки. "Координаты были оперативно переданы расчету реактивной системы залпового огня "Град", который нанес поражение по указанному району. В результате огневого поражения уничтожены опорный пункт и инженерные сооружения, подготовленные для долговременной обороны, а также техника и личный состав ВСУ", - отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что разрушение укрепленной позиции ВСУ в Днепропетровской области нарушило построение обороны и ослабило возможности украинской стороны.