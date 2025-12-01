Южная группировка уничтожила укрытия ВСУ на северском направлении

Боевую задачу выполнили операторы войск беспилотных систем группировки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем группировки войск "Юг" уничтожили укрытия ВСУ с живой силой на северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что с помощью разведывательных беспилотников выявили несколько укрытий с личным составом и пункт временной дислокации противника на северском направлении.

"В ходе наблюдения за обнаруженными целями были установлены места, в которых находилась живая сила ВСУ. После атаки FPV-дронами эти укрытия и пункт временной дислокации ВСУ были уничтожены вместе с украинскими боевиками", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, рассказали в Минобороны, операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск поразили пункт управления БПЛА, антенну управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов противника на северском направлении.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и живой силы, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии. "Все это создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки", - подытожили в Минобороны.