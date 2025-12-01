Войска беспилотных систем поразили живую силу ВСУ на ореховском направлении

Кроме того, отметили в Минобороны, расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил пункты управления БПЛА противника

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Операторы дронов Войск беспилотных систем группировки "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА войск беспилотных систем, действующие в составе группировки войск "Днепр", умело управляя дронами с системой сбросов боеприпасов, точными попаданиями поразили живую силу ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ в освобождаемых населенных пунктах остались без связи, управления и координации. Разбежавшиеся по лесополосам малые группы планомерно уничтожаются операторами ударных БПЛА войск беспилотных систем, которые наносят значительный урон ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, отметили в министерстве, расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" уничтожил пункты управления БПЛА ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Координаты целей были определены средствами воздушной разведки и переданы артиллеристам. Также, в режиме реального времени, с помощью расчетов БПЛА войск беспилотных систем, велась корректировка артиллерийского огня.