Учебное подразделение войск беспилотных систем ЛенВО улучшает навыки управления

С военнослужащими занимаются инструкторы, имеющие реальный боевой опыт специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Ленинградского военного округа/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Новый учебный год стартовал в соединениях и воинских частях Ленинградского военного округа. Учебное подразделение войск беспилотных систем совершенствует навыки управления FPV и разведывательными дронами, сообщили в пресс-службе военного округа.

"Учебное подразделение войск беспилотных систем Ленинградского военного округа (ЛенВО) совершенствует навыки управления FPV и разведывательными дронами как в реальных условиях, так и на компьютерном симуляторе на одном из полигонов в Ленинградской области", - отметили в Ленинградском военном округе.

Там рассказали, что с военнослужащими занимаются инструкторы, имеющие реальный боевой опыт специальной военной операции. Обучающиеся оттачивают навыки на летной трассе с препятствиями, имитирующими городскую застройку. "Практические занятия проходят вне зависимости от погоды, так как важно наработать навыки управления FPV-дроном в любых условиях. Скоростное преодоление барьеров на летной трассе имитируют городские условия боя, маневрирование в условиях леса, противодействие беспилотникам самолетного типа. Благодаря навыкам их преодоления, военнослужащие смогут с легкостью уничтожать реального противника, который организовал огневую позицию в окне дома или укрывается в лесополосе, организовывать засады против вражеских беспилотников в небе", - подчеркнули в пресс-службе.

В Ленинградском военном округе пояснили, что за действиями каждого обучаемого следит опытный инструктор, который оценивает качество прохождения маршрута, вводит определенные препятствия в программу, следит за временем прохождения трассы.

Помимо навыков управления дронами, будущие специалисты подразделений войск беспилотных систем обучаются самостоятельно ремонтировать, собирать, настраивать беспилотники в специально оборудованной производственной мастерской.