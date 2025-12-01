Марочко: оборона ВСУ заметно просела в районе Северска и Красного Лимана

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Российские войска улучшили продвижение по переднему краю на западных рубежах ЛНР, оборона ВСУ заметно просела в районе Северска и Красного Лимана. Об этом в комментарии ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С 22 по 28 ноября 2025 года на западных рубежах ЛНР наши подразделения улучшили тактическое положение по переднему краю и продвинулись в глубину обороны противника. На западных рубежах ЛНР ВС РФ продолжали развивать успех на купянском, богуславском, краснолиманском и северском направлениях. Позитивная динамика у российских войск сохранялась. По всей ЛБС отмечено проседание оборонительной линии ВФУ, особенно это было заметно в районе населенного пункта Северска и Красного Лимана. Противник основные усилия сосредоточил на удержании занимаемых позиций и террористической деятельности", - отметил Марочко.

По его словам, за минувшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" составили порядка 4 160 украинских боевиков и наемников, что на 240 больше, чем неделей ранее.

Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности Южной группировки войск, действующей на северском, краматорском и константиновском направлении. Уничтожено 330 автомобилей, 69 единиц боевых бронемашин, что на семь больше, чем неделю ранее, три танка, 35 орудий полевой артиллерии, 98 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, что на 21 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом, 74 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.