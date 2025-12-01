ТАСС: ВС РФ полностью уничтожили остатки гарнизона ВСУ в лесу у Волчанска

Лесной массив перешел под контроль армии России, сообщили в силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Остатки гарнизона ВСУ полностью уничтожены в лесном массиве на востоке Волчанска Харьковской области, он перешел под контроль ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в юго-восточной части Волчанска в лесном массиве на востоке города полностью уничтожены остатки гарнизона ВСУ из числа подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады. Лесной массив под контролем бойцов "Севера", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные из этой бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября заявил, что Волчанск почти полностью находится под контролем российской армии.