ТАСС: в Харьковской области ликвидирован начальник украинской погранкомендатуры
Редакция сайта ТАСС
03:31
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пункт управления погранкомендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в Харьковской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ликвидирован начальник комендатуры.
"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее в районе населенного пункта Черняков комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана", - сказал собеседник агентства.