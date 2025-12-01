ТАСС: в Харьковской области ликвидирован начальник украинской погранкомендатуры

Как сообщили агентству в силовых структурах, в районе населенного пункта Черняков был уничтожен пункт управления

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пункт управления погранкомендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины уничтожен в Харьковской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, ликвидирован начальник комендатуры.

"На харьковском направлении на участке фронта Меловое - Хатнее в районе населенного пункта Черняков комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана", - сказал собеседник агентства.