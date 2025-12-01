ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА "Украинского легиона"

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В российских силовых структурах отметили, что их направили в регион для того, чтобы сдержать продвижение группировки "Север"
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область расчеты БПЛА полугражданской организации "Украинский легион". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Противник продолжает наращивание числа расчетов БПЛА в Сумской области с целью сдержать продвижение группировки "Север". Отмечена переброска расчетов БПЛА полугражданской организации "Украинский легион", - сказал собеседник агентства. 

