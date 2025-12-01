Комплект "Новатор" от "Калашникова" пройдет более массовую апробацию в войсках

Гендиректор концерна Алан Лушников уточнил, что пока нет прогноза о перспективах постановки обмундирования на снабжение Минобороны

БЕРДЯНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новейший комплект обмундирования "Новатор" производства концерна "Калашников" в 2026 году будет проходить более массовую апробацию в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников на съезде молодежной организации "Народная дружина" из ДНР в Бердянске Запорожской области.

"Однозначно, да", - сказал Лушников, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что пока нет прогноза о перспективах постановки комплекта на снабжение Минобороны.

В сентябре Лушников заявил, что комплект обмундирования "Новатор" успешно прошел первый этап апробации в зоне спецоперации, "Калашников" прорабатывает его дальнейшее развитие совместно с Министерством обороны.

14 мая концерн "Калашников" впервые представил новейшую перспективную форму из комплекта обмундирования "Новатор".