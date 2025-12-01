ВС РФ уничтожили бронемашину и два робототехнических комплекса ВСУ в зоне СВО

Также ликвидирована гаубица М119 на краматорско-дружковском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили бронемашину М113, гаубицу М119 и два наземных робототехнических комплекса (НРТК) противника на краматорско-дружковском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На краматорско-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск несколькими попаданиями ударных дронов уничтожили замаскированное 105-мм орудие М119 ВСУ производства США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силами 6-й мотострелковой дивизии также была уничтожена бронемашина М113 производства США, в которой военнослужащие ВСУ следовали в направлении передовых позиций.

В ведомстве также рассказали о боевой работе 72-й отдельной мотострелковой бригады, бойцы которой обнаружили и уничтожили два НРТК противника на краматорско-дружковском направлении.