Средства ПВО РФ сбили за сутки 3 ракеты "Нептун" и 97 беспилотников ВСУ
09:04
обновлено 09:06
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили 3 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 беспилотников ВСУ за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.