Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 415 военнослужащих в зоне СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 210 человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 415 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в МО РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 210 человек, от действий группировок "Запад" - более 230, "Южная" - более 210, "Центр" - до 480, на направлении "Восток" - свыше 210 и "Днепр" - до 75 военнослужащих.

В оборонном ведомстве также информировали, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Кондратовка, Рыжевка, Бариловка, Хотень и Новая Сечь в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Моначиновка, Благодатовка, Осиново Харьковской области, Дробышево и Яровая в ДНР. Потери противника составили 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и 5 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Южная" нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка в ДНР. ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

"Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Варваровка и Гуляйполе Запорожской области. Противник потерял 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Лукьяновское Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены девять автомобилей и склад материальных средств.