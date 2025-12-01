ВС РФ поразили используемые ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры

Российские войска также нанесли удары по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 136 районах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 136 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, ударами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объекты в 136 районах. В список целей вошли объекты топливно-энергетической инфраструктуры, задействованной в военных целях, склады боеприпасов и горючего, позиции для запуска и хранения беспилотников, а также места дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.