ВС РФ уничтожили БТР и пункт дислокации ВСУ на северском направлении

Там же операторы БПС Южной группировки войск ликвидировали 120-мм миномет и пункт управления беспилотниками противника

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили бронетранспортер (БТР) Stryker и пункт временной дислокации ВСУ на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем Южной группировки войск, продолжая вести контрбатарейную борьбу и выявление огневых точек противника, с помощью разведывательных дронов выявили и уничтожили БТР "Страйкер", укрытие противника и пункт временной дислокации ВСУ на северском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что на том же направлении операторы БПС группировки уничтожили 120-мм миномет и пункт управления беспилотниками противника.

"Всего за прошедшие сутки на северском направлении были уничтожены: 4 пикапа, 4 пункта управления беспилотниками, 19 блиндажей и 7 пунктов дислокации живой силы ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 1 БТР и 1 МТЛБ, а также 2 антенны связи и 1 терминал "Старлинк", - добавили в министерстве.