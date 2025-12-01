ВГА: ВС РФ удерживают инициативу на волчанском направлении

Бойцы российской армии продолжают зачистку некоторых районов города, отметил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские войска удерживают инициативу на волчанском направлении в Харьковской области. В настоящее время идет зачистка части районов Волчанска от Вооруженных сил Украины, что позволяет найти и эвакуировать мирных жителей, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября заявил, что Волчанск почти полностью находится под контролем российской армии.

"Инициатива на волчанском направлении на стороне наших вооруженных сил. Бойцы российской армии продолжают зачистку некоторых районов города. Эта работа позволяет обнаружить мирных граждан, которым больше года приходилось укрываться от обстрелов боевиков в подвалах, и эвакуировать их в безопасное место", - сказал Ганчев.