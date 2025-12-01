Марочко: ВСУ в ноябре потеряли более 15 тыс. боевиков в ЛНР и на Харьковщине

Кроме того, противник потерял 1 311 единиц автомобильной техники, 265 боевых бронированных машин, 18 танков, а также 149 орудий полевой артиллерии

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил РФ в ноябре освободили 14 населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), ВСУ потеряли свыше 15 тыс. военнослужащих и наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Всего из-под оккупации в зоне ответственности группировок войск "Север", "Юг" и "Запад" освобождено 14 населенных пунктов, это на 4 больше по сравнению с октябрем. Потери противника за отчетный промежуток времени составили порядка 15 490 украинских боевиков и наемников. Наибольшее количество живой силы противника уничтожено в зоне ответственности группировки войск "Запад", действующей на купянском, боровском, богуславском и краснолиманском направлении, а также на оккупированном участке в ЛНР", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте".

Эксперт привел данные о потерях противника за ноябрь, которые, по его информации, составили: 1 311 единиц автомобильной техники, 265 боевых бронированных машин, 18 танков (включая немецкий Leopard), 149 орудий полевой артиллерии, 321 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 349 складов боеприпасов и материальных средств.

Марочко отметил, что в течение ноября российские подразделения улучшили тактическое положение, продвинулись в глубину обороны противника, а скорость продвижения войск от западных границ ЛНР значительно возросла. По его мнению, исходя из оперативно-тактической обстановки, положение ВСУ будет усугубляться, а ВС РФ продолжат наращивать темпы наступательных действий.