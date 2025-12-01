УЗГА: самолет УТС-800 сконструирован с возможностью модернизации

Пилотажно-авиационный комплекс самолета обладает функционалом, позволяющим имитировать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, удары по наземным целям, отметила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Конструкция учебно-тренировочного самолета УТС-800 при необходимости предусматривает модернизацию. Самолет сможет летать на высотах больших, чем заявленные 6000 м, и выполнять специальные задачи. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО "УЗГА") Екатерина Згировская.

Машина впервые представлена в рамках Международной выставки оборонной и военной промышленности Egypt Defence Expo в Каире, которая проходит 1-4 декабря.

"Конструкция учебно-тренировочного самолета УТС-800 при необходимости предусматривает модернизацию: самолет сможет летать, в частности, на высотах больших, чем заявленные 6000 м, и выполнять специальные задачи. УТС-800 также оснащен пилотажно-навигационным комплексом, позволяющим имитировать режимы боевого применения без применения настоящих боеприпасов", - сообщила Згировская.

Пилотажно-авиационный комплекс самолета УТС-800 обладает функционалом, позволяющим имитировать воздушный бой, взаимодействие между самолетами, удары по наземным целям. "В частности, комплекс отображает так называемую прогноз-дорожку на индикаторе лобового стекла для имитации стрельбы из пушки", - рассказала Згировская.

По ее словам, дополнительно предусмотрена функция симуляции бомбометания. "В конструкцию самолета УТС-800 заложены технические решения, позволяющие на этапе модернизации оснастить самолет герметичной кабиной. <...> Для реализации такого решения предусмотрены устройства герметизации в системах самолета. Они обеспечивают надежную герметизацию коммуникаций вне зависимости от давления внутри кабины пилотов. При необходимости благодаря относительно простой модернизации УТС-800 сможет эксплуатироваться на высотах свыше 6000 м без ущерба для комфорта и безопасности пилотов", - сообщили в УЗГА.

АО "Уральский завод гражданской авиации" (АО "УЗГА", входит в Союз машиностроителей России) впервые принимает участие в EDEX-2025 в Каире. На объединенной российской экспозиции компания представляет новейший отечественный турбовинтовой учебно-тренировочный самолет УТС-800 и экспортный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Форпост-РЭ" средней дальности.