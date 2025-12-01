Пленный из ВСУ рассказал об угрозах командиров наказать родных в случае побега

Александр Белкобыльский также сообщил, что во время службы в учебном центре мобилизованные в тайне от командования покупали алкоголь и наркотики

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинское командование угрожает мобилизованным наказать их родственников в случае самовольного оставления части (СОЧ), рассказал пленный солдат ВСУ Александр Белкобыльский. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Перед тем, как я попал в плен, очень часто посещали мысли убежать, но не убежал, потому что нам не раз говорили, что если кто-то уйдет в СОЧ, то мы потеряем все права, у нас закроются банковские счета, семья моя может пострадать. Я не хотел - у меня дети, внуки", - сказал он.

По словам Белкобыльского, он был пойман сотрудниками ТЦК и был признан годным к военной службе, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. "Когда я проходил ВВК (военно-врачебная комиссия - прим. ТАСС), у меня был выявлен гепатит С. Ранее у меня было психическое заболевание, я находился в психиатрическом диспансере. Но это не повлияло на комиссию, все равно признали пригодным", - сказал он.

Пленный также рассказал, что во время службы в учебном центре мобилизованные в тайне от командования покупали алкоголь и наркотики. "Во время учебки можно было, кто хотел, приобрести водку или "травку", но только так, чтобы в тайне от начальства употребляли", - поделился он.

Белкобыльский был определен в 117-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ и был направлен в зону боевых действий в районе Ямполя, где после обстрела с российской стороны принял решение сдаться в плен.