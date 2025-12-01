Марочко: случаи дезертирства ВСУ в районе Красноармейска возросли в десятки раз

Военный эксперт отметил, что такая тенденция будет расти по мере усугубления положения на линии боевого соприкосновения

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Количество случаев дезертирства и саботажа в подразделениях Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска возросло в десятки раз. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В Харьковской области случаев дезертирств, саботажей сейчас в последнее время возросло в разы. В десятки раз возросло это сейчас в районе Красноармейска, и это большая проблема для украинского командования со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, такая тенденция будет расти по мере усугубления положения на линии боевого соприкосновения. Он заявил, что чем больше будет успехов у российских войск, тем меньше будет мотивации у украинских граждан и тем больше будет стремления сохранить себе жизнь, а не воевать за тех, кто, по его выражению, захватил власть в Киеве.