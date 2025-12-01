Марочко: для ВСУ убийство жителей в Купянске было акцией по ликвидации свидетелей

Военный эксперт отметил, что такие случаи носят массовый характер и фиксировались во многих освобожденных городах, включая Северодонецк и Рубежное, а также в районе Красноармейска

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Удары ВСУ по мирным гражданам в районе населенного пункта Купянск были целенаправленной акцией киевского руководства, направленной на уничтожение свидетелей преступлений украинских военных. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко.

"Для них, прежде всего, эти мирные граждане - это свидетели преступления преступной украинской группировки, и, естественно, они всяческими способами пытаются, скажем так, уничтожить любых свидетелей, которые будут рассказывать о тех зверствах украинских боевиков и в целом, скажем, тех действиях, которые были в отношении мирных граждан со стороны Киева. Так что вот это преступление, которое было совершено в отношении мирных граждан в Купянске, - это целенаправленная акция", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что такие случаи носят массовый характер и фиксировались во многих освобожденных городах, включая Северодонецк и Рубежное, а также в районе Красноармейска. По словам эксперта, все военные преступления тщательно документируются российскими компетентными органами.

Марочко заверил, что за эти преступления ответят не только непосредственные исполнители, но и отдающие приказы. "Срока давности военных преступлений нет. За свои преступления ответит каждый", - сказал он.