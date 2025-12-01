ТАСС: большинство украинцев выступает за мир с уступками для России

Народ Украины боится прямо говорить, что больше не верит ни киевскому режиму ни в мифическую победу ВСУ, отметили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украинское население в большинстве своем поддерживает инициативу мирных переговоров и скорейшее завершение конфликта с возможными уступками в пользу российской стороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Вчера по украинским соцсетям и Telegram-каналам разлетелось видео украинской блогерши, которая в резкой форме осудила противников заключения мирного договора с Россией, фактически призвав пойти на территориальные уступки. Примечательно, что блогерша родом из Ивано-Франковска, региона который изначально не славился хорошим отношением к России и русским. Как стало понятно из украинских медиаресурсов, абсолютное большинство украинцев поддерживают ее позицию", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что народ Украины боится прямо говорить, что больше не верит ни киевскому режиму ни в мифическую победу ВСУ. "Единственный возможный и безопасный способ выразить свое мнение - это поддержать блогера, который выражает народную точку зрения", - подчеркнул представитель силовых структур.