Минобороны показало первые кадры из освобожденного Красноармейска

Бойцы ВС РФ развернули российский флаг на главной площади города

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минобороны России показало первые кадры из освобожденного Красноармейска, на которых военные разворачивают российский флаг.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие группировки войск "Центр" развернули государственный флаг Российской Федерации на главной площади Красноармейска Донецкой Народной Республики в знак освобождения города", - сказали в военном ведомстве, предоставив кадры.

Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета, на которой также располагаются здания администраций города и района, городской дом культуры.