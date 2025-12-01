Командующий Иванаев: группировка "Восток" завершила освобождение Доброполья

Об этом доложили верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Доброполье. Об этом доложил командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину в ходе посещения президентом одного из пунктов управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября.

"Сегодня 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье", - сказал он.