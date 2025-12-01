Под контроль группировки "Восток" с 1 ноября перешло 360 кв. км территории

Такое заявление в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину сделал командующий войсками группировки Андрей Иванаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" с 1 ноября взяли под контроль 360 кв. км территорий. Об этом заявил командующий войсками группировки Андрей Иванаев в докладе верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 1 декабря 2025 года

"Всего с 1 ноября под контроль группировки перешло более 360 кв. км территорий данных регионов", - сказал он.