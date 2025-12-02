Инженеры Северного флота приступили к боевой учебе в новом учебном году

В ходе практической части занятий военнослужащие изучили различные типы инженерных боеприпасов, акцент был сделан на методы подрыва

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Инженерные подразделения Северного флота начали новый учебный год, приступив к боевой подготовке, сообщила пресс-служба флота.

"Личный состав инженерных подразделений Северного флота с началом нового учебного года приступил к активной боевой учебе. Показные занятия по специальной подготовке на одном из полигонов в Мурманской области прошли под руководством начальника морской инженерной службы Северного флота полковника Вадима Храпунова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, участниками занятий стали начальники инженерных служб объединений, соединений и воинских частей, командный состав отдельного морского инженерного полка.

"Основная цель данного занятия показать боевую эффективность инженерных боеприпасов, стоящих на вооружении. Занятия прошли успешно, цели занятия достигнуты. Очередной раз мы показали личному составу, что использование инженерных боеприпасов приводит к успеху при выполнении поставленных задач", - рассказал полковник Вадим Храпунов.

В ходе практической части занятий инженеры флота изучали различные типы инженерных боеприпасов, акцент был сделан на методы подрыва для получения наибольшей эффективности применения и поражения целей.

Кроме того, военнослужащим показали способы эффективного применения противотанковых и противопехотных мин различных модификаций, особое внимание было уделено инженерной разведке и отработке практических действий инженерно-разведывательного дозора, в том числе при угрозе атаки БПЛА.

"В парке боевых машин было организовано практическое занятие по изучению боевых возможностей и особенностей применения образцов инженерного вооружения и военной техники - паромно-мостовой машины ПММ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2м, путепрокладчика БАТ-2, гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, установки разминирования УР-77, автокрана КС-45719-7м, экскаватора ЭОВ-3523, станции комплексной очистки воды СКО-10, войскового мобильного лесопильного комплекса ВМЛК-1", добавили на флоте.