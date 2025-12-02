"Доминанта": дрон "Кощей" начали применять на красноармейском направлении

Как отметили в компании-разработчике, гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки показывает высокую эффективность в ходе использования в зонах спецоперации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дрон-гексакоптер для доставки грузов и бомбардировки "Кощей" начал применяться российскими войсками на красноармейском направлении спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике ООО "Доминанта" (Тверь).

"Кощей" показывает высокую эффективность в ходе применения в зоне СВО и получает хорошие отзывы от наших военнослужащих. Если раньше дрон применялся только на авдеевском направлении, то теперь аппарат поступил также на красноармейское и константиновское направления", - рассказали в организации.

"Кощей" несет от трех до шести зарядов, полезная нагрузка дрона - до 12 кг с возможностью увеличения под конкретные задачи. Дальность применения беспилотника - до 30 км и выше - с применением ретранслятора связи.