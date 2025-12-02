Ростех передал в войска новую партию БМП-3

Машины оборудовали полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с полными комплектами многосоставной дополнительной защиты, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Благодаря внедрению новых систем машины становятся мобильнее и защищеннее", - информировали в Ростехе.

Там уточнили, что боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Комплект поставляется вместе с машинами и устанавливается уже в войсках. Также каждая БМП получила "накидку" - комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.

"Боевые машины пехоты "Высокоточных комплексов" - самая массовая и востребованная техника на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие ценят эту технику за мобильность, высокую огневую мощь и легкость в эксплуатации даже в самых тяжелых условиях. Отработана слаженная система модернизации техники, в результате которой БМП получают востребованные военными опции", - сказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, слова которого приводят в пресс-службе.

В Ростехе подчеркнули, что выпуск бронетехники на предприятиях холдинга идет в круглосуточном режиме. Специалисты не прекращают дорабатывать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции.