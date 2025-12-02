Командир Дорошев: появление ВС РФ в Красноармейске вызвало панику у ВСУ

Он добавил, что украинское командование скрывало от красноармейской группировки присутствие в городе российских военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Внезапное появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало у ВСУ панику, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев.

"Когда мы начали уничтожать их пикапы, мотоциклистов, прям была у них паника. Они бегали, не знали, что им делать", - рассказал командир.

Он добавил, что украинское командование скрывало от красноармейской группировки присутствие в городе российских военнослужащих. "Они оказались не готовы, ходили вразвалочку", - добавил командир.

Он отметил, что только за первые два дня ВС РФ уничтожили шесть единиц военной техники и пикапы ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.