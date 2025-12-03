"Калашников" выполнил контракт на поставку подствольных гранатометов

Производство ГП-34 в 2025 году стало рекордным для предприятия

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Калашников" полностью выполнил обязательства госконтракта текущего года по поставкам подствольных гранатометов ГП-34, активно используемых в зоне СВО. Производство изделий в 2025 году стало рекордным для предприятия, сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн "Калашников" выполнило полностью и в установленные сроки государственный контракт на поставку заказчику 40-мм гранатомета ГП-34. План производства изделия на 2025 год стал рекордным для предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ГП-34 активно используется в зоне проведения специальной военной операции. "В 2026 году потребность в гранатомете останется на высоком уровне", - добавили там.

Подствольный гранатомет предназначен для поражения живой силы и небронированной техники противника при помощи выстрелов с осколочно-фугасными и термобарическими гранатами на дистанции до 400 метров, а также решения специальных задач по охране правопорядка при помощи выстрелов нелетального действия, осветительных и сигнальных выстрелов типа ВОГ-25. Установка ГП-34 возможна на все современные автоматы Калашникова с длиной ствола 415-мм и автомат Никонова АН-94.