Статья

Для фронта — спасение, для рабочих — кошмар: как Зальцман организовал "Танкоград"

В истории производства отечественной бронетанковой техники наиболее известным "танковым директором" считается Исаак Зальцман, который родился 120 лет назад, 9 декабря 1905 года. Несмотря на непростой и крайне резкий характер, награды его были безусловно заслужены. Он смог наладить производство танков и самоходных орудий в небывалых ранее масштабах, причем в самые сложные периоды истории нашей страны

Редакция сайта ТАСС

Исаак Зальцман © Григорий Вайль/ Госкаталог/ Музей Победы

Путь в профессию. "Красный директор"

Рос будущий танкостроитель в семье еврейского портного в местечке Томашполь Подольского уезда (ныне Винницкой области). После одного из погромов во время Гражданской войны отец умер от тяжелых травм. В неполные 14 лет Исааку Зальцману пришлось начать работать на сахарном заводе.

После революции упразднили черту оседлости для еврейского населения, что дало Зальцману возможность учиться. Он получил среднее образование, а затем и специальность токаря, закончил Одесский индустриальный институт, после чего оказался в Ленинграде на заводе "Красный путиловец". При этом еще в 1922 году Исаак Зальцман вступил в комсомол, участвовал в борьбе с бандитизмом, а с 1928 года стал членом Всесоюзной коммунистической партии большевиков (ВКП(б).

Из-за череды репрессий тогда часто менялись руководители "Красного путиловца", переименованного в "Кировский завод" после убийства лидера ленинградских коммунистов. Начав со сменного мастера, через четыре года — в октябре 1937-го — Исаак Зальцман стал главным инженером предприятия. А начальником конструкторского бюро этого завода назначили Жозефа Котина.

"Клим Ворошилов" вступает в бой

Длительное содружество этих незаурядных людей позволило коренным образом улучшить ситуацию на Кировском заводе и в танкостроении в целом. Так, танк, позже названный КВ, или "Клим Ворошилов", качественно отличался от всего, что делали до этого. Он имел прочную броню (в лобовой части — до 75 мм), обеспечивающую защиту от малокалиберных снарядов даже при стрельбе с близких дистанций. В сентябре 1939 года Зальцмана назначили директором завода, а в декабре КВ после предварительных испытаний приняли на вооружение Красной армии. Если ранее Кировский завод только выполнял заказы, то теперь превратился в главного разработчика тяжелых танков.

Первый бой КВ принял 17 декабря 1939 года при прорыве Сумма-Хотиненского укрепрайона на линии Маннергейма в начале Советско-финской войны. Танки оказались практически неуязвимы к обстрелам. На начальных этапах Великой Отечественной войны немцам даже приходилось подтягивать 88-миллиметровые зенитные пушки для стрельбы прямой наводкой.

Сборка танков КВ-1 в цехе Кировского завода, 1943 год © ТАСС

Однако техническая надежность агрегатов оставляла желать лучшего. Танки порой приходилось просто бросать из-за поломок при отходе. КВ с трудом преодолевали крутые склоны, их не выдерживали многие мосты. Кроме того, бронированные громады разрушали любую дорогу, поэтому за ними уже не могла двигаться колесная техника. В то же время тяжелые танки превосходно показали себя на поле боя, при организации танковых засад и контратак немецких механизированных колонн. Именно так, из засады, подбил 20 августа 1941 года около Красногвардейска (Гатчины) огнем КВ 22 танка противника в колонне старший лейтенант Зиновий Колобанов.

Для победы над врагом важно было не только качество, но и количество танков, отправленных на фронт. За июль 1941-го Кировский завод сдал 153 танка, а за август — 180 (при плане 150 и 175 соответственно). Это удалось за счет увеличения количества заводов-смежников и упрощения конструкции танков. В начале августа Зальцман подписал приказ о формировании подвижных ремонтных баз, куда направили до 15% работников Кировского завода, а также часть конструкторов. Но враг продолжал стремительно наступать на нашей земле, 8 сентября Ленинград был блокирован с суши.

"Танкоград"

В непростых условиях проходила эвакуация основных мощностей и многих специалистов Кировского завода в Челябинск на площадки тракторного завода. Вместе с еще шестью частично или полностью передислоцированными туда предприятиями они всего за несколько недель образовали знаменитый "Танкоград" — крупнейшее в годы войны производство танков, самоходных орудий, другой бронетехники, а также боеприпасов.

В официальных документах "Танкоград" именовался "Кировским заводом Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске". Впервые попав туда, люди буквально замирали, пораженные его мощью.

Это большой, застроенный пятиэтажными домами город, три четверти которого занимают огромные цеха, разбросанные на большом пространстве <…>, и самое большое здание в городе — цех сборки. Тот, кто входит туда впервые, остановится на дороге, ошеломленный внушительной картиной: далеко спереди по обе стороны цеха, как пришвартованные к стенке корабли, стоят тяжелые многотонные танки… Здесь все живет и дышит одним желанием — побольше дать фронту грозных машин, изо дня в день бесконечной вереницей оставляющих территорию завода Журналист Лев Никулин, Из публикация "Танкоград", "Известия"

Вероятно, это был самый сложный период в жизни Исаака Зальцмана. Приходилось решать одновременно сотни неотложных вопросов: куда расселить людей, чем накормить вновь прибывших, как обеспечить необходимым для жизни, откуда брать дополнительную электроэнергию. Директор получил право останавливать любой эшелон с эвакуированных предприятий и изымать необходимое для "Танкограда" оборудование, материалы, специалистов.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин вручает Звезду Героя Социалистического Труда Исааку Зальцману, 1941 год © Госкаталог/ Музей Победы

Он, как смерч, налетел на установку для автоматической сварки брони. Окинув беглым взглядом швы и бросив острое, не всегда литературное, но меткое замечание, исчезал так же быстро, как появлялся... За короткое время он успевал заметить все. И на очередной оперативке со знанием дела разносил нерадивых Советский металлург, академик Борис Патон , Из книги "Они создавали Челябинскую область. Звездный час Исаака Зальцмана"

За выдающиеся заслуги в обеспечении Красной армии танковой техникой в трудных условиях военного времени и проведение эвакуации 19 сентября 1941 году Зальцману присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Пик производства танков КВ в мае 1942-го составил 351 штуку, а всего до конца года — 1 904 тяжелых машин. И это притом что в тот год объем выплавки стали сократился наполовину от довоенных значений. Многие мощности металлургической промышленности оказались потеряны, не хватало подшипников, огнеупорных материалов, квалифицированных кадров и прочего.

Тем временем Исаака Моисеевича ждало новое назначение — директором Нижнетагильского завода им. Коминтерна (Нижнетагильский металлургический комбинат, НТМК). Там Зальцман организовал серийное производство самых массовых наших танков — Т-34 — и за 33 дня перестроил предприятие на выпуск новой модификации (в мирный период такая задача решалась не менее чем за год).

Высшей ступенью в карьере Исаака Зальцмана стало его назначение в начале июля 1942-го на должность наркома танковой промышленности. Правда, через год наркомом снова стал Вячеслав Малышев, который временно сосредоточился на работе в Совете народных комиссаров. Зальцман же вернулся в Челябинск, продолжил руководить выпуском танков и иной бронетехники.

Танк Т-34, 1944 год © Sovfoto/ Universal Images Group via Getty Images

Можно добавить, что отношения Малышева и Зальцмана не сложились. А вот секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Николай Патоличев, кавалер 11 (!) орденов Ленина, считал директора Кировского завода великолепным организатором, иногда чрезмерно жестким, но справедливым, умевшим брать ответственность, не перекладывающим проблемы на плечи своих подчиненных. И после окончания войны, и в годы опалы поддерживал с Зальцманом дружеские отношения.

"Иосиф Сталин" — танк прорыва. На пути к Победе

Результатом содружества известного артиллерийского конструктора Федора Петрова и главного конструктора Кировского завода Жозефа Котина стал новый тяжелый танк ИС — "Иосиф Сталин". Создан он был осенью 1943 года, стал советским ответом на появление на фронте немецких "Тигров", "Пантер" и других машин бронированного "зверинца" гитлеровского вермахта. Освоить массовый выпуск новых тяжелых танков вновь надлежало коллективу Исаака Зальцмана.

С поставленной задачей он справился — до конца 1943 года завод дал фронту 35 ИС-2. Также в Челябинске организовали выпуск тяжелых самоходных артиллерийских установок (СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152), которые в войсках называли "зверобоями".

Боевое крещение ИС-2 принял в начале 1944 года, высокие боевые качества сразу же привели к приказу о максимальном увеличении объемов производства ИС-2. Однако решение оказалось (вынужденно) поспешным, не позволило провести плановую тщательную подготовку экипажей для новой машины, на фронт отправилось много недоведенных машин. Впоследствии их выходы из строя послужили причиной большого количества рекламаций из войск — главного конструктора Котина даже временно отстранили от должности. Доводка машины проходила тяжело, и только летом эта работа дала свои плоды. А зимой 1944/45 года рапорты из войск свидетельствовали: ИС-2 безаварийно отрабатывает гарантийный километраж в 1 тыс. км. Машины 1945 года выпуска считались довольно надежными и нетребовательными при эксплуатации.

Танки ИС-2 в Берлине, 1945 год © Рафаил Мазелев/ ТАСС

Если сравнивать советские и немецкие тяжелые танки, то и у тех и у других имелись сильные стороны, однозначно нельзя отдать предпочтение какому-либо типу. Однако только танков ИС-2 (без учета различных САУ) и только в Челябинске за годы войны построили 3 385 штук. В то же время все заводы Германии смогли выпустить 1 349 танков Т-VIЕ "Тигр-1" и еще 492 Т-VIВ "Тигр-II".

За предвоенное и военное время Исаака Зальцмана удостоили восьми орденов, включая два полководческих (Суворова I степени и Кутузова II степени). А вскоре после Победы "за коренное усовершенствование технологии и организацию высокопроизводительного поточного метода производства тяжелых танков" ему была присуждена Сталинская премия I степени.

Опала и подведение итогов

В 1948 году Кировский завод завершил сложный путь послевоенной перестройки. Требовалось приступить к выпуску тракторов, а также наладить ритмичное производство новых танков. Но обстановка оставалась сложной.

Доработать танк ИС-4, как требовало правительственное задание, так и не удалось. Основной причиной дефектов являлось низкое качество изготовления, в процессе которого нарушалась технология, а также имели место существенные отступления от конструкторской документации. Процент брака оказался недопустимо большим. В начале 1949 года приемка танков прекратилась, после чего в Челябинск направилась специальная комиссия ЦК ВКП(б). Кроме производственных проблем, регулярного невыполнения плановых заданий, отмечались и такие факты, как грубое отношение директора к рабочим, злоупотребление властью, неправильный подбор кадров. Рекомендовалось привлечь Зальцмана к строгой ответственности.

В июле его сняли с поста директора, материалы о проступках передали в Комиссию партийного контроля, и вскоре Исаак Зальцман был исключен из партийных рядов.

Зальцман запомнился как человек с непростым характером. При нем Кировский завод стал ведущим производителем танков, которые разрабатывал сам, а в годы Великой Отечественной войны Красная армия обладала самым большим числом тяжелых танков в мире. Важна роль Зальцмана и в истории Т-34 — именно при нем эти танки стали выпекать, как горячие пирожки. Он был символом сталинской эпохи — жестким, противоречивым, беспощадным. Гений организации и деспот в одном лице. Для фронта он стал спасением, для рабочих — кошмаром Военный историк Юрий Пашолок , Из статьи "Главный по советским тяжелым танкам"

Его реабилитировали — в 1955 году, — восстановили в партии, с 1957 года Зальцман работал в тресте "Ленгослес", с 1959 года был назначен директором механического завода "Ленгорисполком". "Танковый директор" умер 17 июля 1988 года.

История о том, будто он подвергся репрессиям, поскольку не хотел клеветать на секретаря ЦК ВКП(б) Алексея Кузнецова по "ленинградскому делу", о чем упоминалось в ряде публикаций в 1980−1990-е годы, вряд ли соответствует действительности. Волна антисемитизма после разгрома в СССР Еврейского антифашистского комитета и развертывания репрессий в рамках "дела врачей", безусловно, негативно, но не фатально повлияла на его судьбу. Нельзя забывать об огромном вкладе этого человека в дело Победы — за время войны Кировский завод выпустил 18 тыс. танков и САУ, 45 тыс. танковых двигателей (при этом освоив 6 типов), наладил производство 13 типов бронированной техники.

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов