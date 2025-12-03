В МО России обсудили перспективы подготовки к военной службе

Мероприятие прошло под руководством заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Итоги и перспективы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическрму воспитанию обсудили на расширенном заседании межведомственной комиссии в Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В Министерстве обороны Российской Федерации состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. <…> В ходе заседания были подведены итоги реализации мероприятий шестого этапа Концепции федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе, проведен обмен передовым опытом в вопросах подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотическому воспитанию, а также поставлены цели и задачи на 2026 год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мероприятие прошло под руководством заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского. В нем также приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководство субъектов Российской Федерации, начальники штабов военных округов и военные комиссары.

"Время показывает, что задачи, которые мы с вами решаем, относятся к одной из важнейших сфер воспитания и обучения подрастающего поколения, от которого зависит будущее нашего Отечества", - подчеркнул Цимлянский.

Вице-адмирал Цимлянский отметил, что созданная система подготовки граждан к военной службе обеспечивает реализацию комплекса мер, направленных на улучшение состояния здоровья, физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, развитие военно-патриотического воспитания, а также повышение качества подготовки граждан по основам военной службы и военно-учетным специальностям.