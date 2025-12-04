Пленный из ВСУ: боевики "Азова" из числа заключенных дрались за еду

Пленный Андрей Прытов отметил, что проблемы с провизией у украинских военных усугублялась постоянными минометными обстрелами

Редакция сайта ТАСС

© Оперативный простор/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" (запрещен в РФ, признан террористическим), мобилизованные из мест лишения свободы, дрались за еду, сообщил пленный Андрей Прытов. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Кстати, про заключенных. Когда покалечило двух человек, <…> на их смену пришли заключенные. И они там за еду дрались с нашими пацанами", - сказал он, добавив, что проблемы с провизией усугублялась постоянными минометными обстрелами.

Ранее Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщала, что в рядах ВСУ служат около 9,5 тыс. осужденных украинцев, большинство из которых находятся на передовой. В мае насчитывалось более 8,3 тыс. осужденных в подразделениях ВСУ, а за следующие четыре месяца это количество увеличилось почти на 2 тыс. В сентябре число заключенных в рядах ВСУ превысило 10 тыс. человек.

Кроме того, на Украине также заявляли, что около 20-30% осужденных, отбывающих сроки в украинских тюрьмах, могут заключить контракты о прохождении службы в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение.