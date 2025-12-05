"Офицеры России": РФ может уничтожить любой военный потенциал на Украине

Председатель президиума организации Сергей Липовой напомнил, что у Москвы есть высокоточное оружие, авиация, беспилотные дроны, которые по своим тактико-техническим характеристикам превосходят образцы НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно средств, чтобы принудить Украину к остановке террористических актов и уничтожить весь ее военный потенциал. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России Сергей Липовой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Киеву заниматься пиратством, отметив, что самым радикальным способом остановить подобные акции может стать отсечение Украины от моря.

"У российской армии есть, чем ответить и заставить нашего врага прекратить заниматься террористической деятельностью. У нас есть высокоточное оружие, авиация, беспилотные дроны, которые на сегодняшний день по своим тактико-техническим характеристикам превосходят натовские образцы. И в комплексном применении мы можем уничтожить любой военный потенциал, который есть на территории киевского режима, в том числе на территории Очакова, где непосредственно располагаются базы НАТО", - сказал Липовой.

21 июня 2021 года Украина и Великобритания подписали меморандум о совместном строительстве военных кораблей и баз украинских военно-морских сил. Уже в августе Владимир Зеленский заявил, что в Бердянске Запорожской области и в Очакове Николаевской области будут построены две базы Военно-морских сил Украины.

В августе 2025 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военных Вооруженных сил Украины для десанта на Тендровскую и Кинбурнскую косы Херсонской области на базе в Очакове тренировали инструкторы из Великобритании, Германии и Франции.