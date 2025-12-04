ТАСС: заблокированные в Купянске-Узловом солдаты ВСУ просят о выводе с позиций

В российских силовых структурах сообщили, что военные противника надеются выйти из населенного пункта до Нового года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Оставшиеся в Купянске-Узловом Харьковской области украинские военнослужащие обращаются к своему командованию с просьбами вывести их из населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.

"Боевики из 43-й отдельной мехбригады ВСУ, заблокированные в Купянске-Узловом, продолжают выпрашивать вывод с позиций. Военнослужащие надеются, что им удастся выйти из населенного пункта до Нового года. В то же время на другом конце рации командир признается в собственном бессилии: "Это вопрос не ко мне. Сидите, хлопцы, до отказа", после чего наступает одно лишь молчание", - рассказал собеседник агентства.

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что территория Купянска-Узлового будет полностью освобождена от ВСУ через несколько дней. Тогда он уточнил, что в населенном пункте находится около 2 тыс. зданий, 650 из которых на тот момент уже были под контролем Вооруженных сил РФ.