Боец Космос: ВС РФ вывели группу пленных военных ВСУ из Волчанска

Разведчик группировки войск "Север" рассказал, что российские бойцы пленили пять солдат противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военные вывели группу пленных солдат ВСУ из города Волчанска Харьковской области, эвакуация прошла спокойно. Об этом сообщил разведчик группировки войск "Север" с позывным Космос.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки "Север" после освобождения Волчанска выполняют задачи по ликвидации разрозненных групп противника, солдаты ВСУ вынуждены отступать или сдаваться в плен. Город находится под регулярными обстрелами ВСУ, по нему работают украинские дроны, поэтому эвакуация оттуда осложнена.

"Сегодня произошла эвакуация пленных. Наши разведчики передали их с города Волчанска. Пленных было пять, двоих мы доставили, а трое на подходе. Не чудили, нормально шли, все хорошо. <...> Дальше мы их передадим вышестоящему руководству, а там уже как они решат, так и будет", - сказал Космос на видео, предоставленном ведомством.

В свою очередь разведчик с позывным Лион обратил внимание на то, что командование ВСУ старается уничтожить своих военных, попавших в плен к российским военнослужащим, вместе с сопровождающей их группой. "Довели [пленных] до окраина Волчанска, мы забрали [их], довели до своего расположения. На сегодняшний день было все спокойно, погода позволила. "Птиц" (дронов - прим. ТАСС) не было в воздухе, прошли спокойно. Есть такое дело, что командование ВСУ узнает, что их военнослужащие попали в плен. Их стараются уничтожить вместе с группой, которая их ведет", - рассказал Лион.

В настоящее время Волчанск полностью освобожден от ВСУ. Все административные здания и важные объекты находятся под контролем военнослужащих группировки войск "Север".