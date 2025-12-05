В Димитрове мобильные группы ВСУ стали легкой добычей для российских FPV-дронов

Операторы БПЛА ВС РФ сорвали ротацию украинских формирований на красноармейском направлении

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мобильные группы ВСУ на автомобилях в Димитрове (украинское название - Мирноград) стали легкой добычей для российских операторов FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что операторы войск беспилотных систем, действующие в составе 51-й армии группировки войск "Центр", сорвали ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении.

"Расчеты войск беспилотных систем 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", работая в режиме "свободной охоты", днем и ночью, выполняют задачу по планомерному уничтожению живой силы и техники разрозненных формирований ВСУ в районе города Димитров в ДНР. <...> Мобильные группы на автомобилях стали легкой добычей для FPV-дронов, которые настигают их в том числе в движении", - сказали в ведомстве.

Любая попытка ВСУ осуществить ротацию, доставить боеприпасы или провизию незамедлительно пресекается, подчеркнули в МО РФ. Кадры, полученные в режиме реального времени, подтверждают уничтожение всех выявленных вражеских целей.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" 400-го самоходного артиллерийского полка группировки "Центр" уничтожил высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" пункт управления БПЛА ВСУ в районе Димитрова. В результате удара ликвидирована живая сила, средства связи и контроля, дроны противника. Наведение "Краснополя" осуществлялось по лазерной подсветке от беспилотного летательного аппарата "Орлан", что позволило обеспечить эффективное огневое поражение.

Как доложил 1 декабря командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук президенту РФ Владимиру Путину, от 1,5 тыс. до 2 тыс. военнослужащих ВСУ заблокированы в северной части Димитрова. Южная часть города освобождена. Противник предпринимает неоднократные попытки для деблокирования, а также старается вырваться из города.