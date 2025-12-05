ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки 36 блиндажей

Бойцы группировки также поразили семь пунктов управления дронами и два терминала спутниковой связи Starlink противника

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Войска Южной группировки войск уничтожили за сутки 36 блиндажей, 7 пунктов управления дронами и 2 терминала спутниковой связи Starlink ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"За сутки ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция радиоэлектронной борьбы и 4 склада материальных средств. Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском и северском направлениях поражены 7 пунктов управления БПЛА, 36 блиндажей, 2 терминала спутниковой связи Starlink противника", - сказал Астафьев.