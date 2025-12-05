Командир Ходыкин: жители Красноармейска помогали и поддерживали бойцов РФ

Командир штурмового отряда ВС РФ рассказал, что жители населенного пункта сообщали российским военным о местоположении сил противника

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Красноармейска, находившиеся в городе во время его освобождения, помогали и поддерживали российских военнослужащих, сообщая им о местоположении сил противника. Об этом рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Конечно, помогали. Подсказывали, где кто есть. Прямо показывали. Все, кто остался [в городе], ждали нас", - сказал военный, отвечая на вопрос о помощи со стороны жителей города.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время осталось около 2 тыс. жителей. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически был важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.