Боец Кубик: штурмовики ВС РФ заходили в Червоное под прикрытием плотного тумана

По словам командира подразделения с позывным Ярый, штурмовые группы шли с нескольких направлений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток", освободившие Червоное (украинское название - Высокое) в Запорожской области, застали противника врасплох, войдя в поселок малыми группами под прикрытием плотного тумана. Об этом рассказали российские бойцы на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Заходили по туману через лесополосы, короткими перебежками. Перед опорниками у них путанка (малозаметное инженерное заграждение - прим. ТАСС), но пройти можно аккуратно. Туман сильно помог - они нас не ждали, застали врасплох. Двигались по домам, зачищали, давили в стрелковом. Многие отходили сразу. Предлагали сдаваться - некоторые сдавались", - рассказал штурмовик с позывным Кубик.

По словам командира подразделения с позывным Ярый, штурмовые группы заходили в село с нескольких направлений. "После Зеленого Гая мы зашли в Червоное тремя группами. В школе нашли много свежих продуктов - ушли буквально перед нами. Укрытия у них мощные: бревна, плиты. Отобрали три миномета и много оружия старых образцов. Нарвались на пулеметчика, ребятам сказал отходить, а мне пришлось вызывать "Бабу-ягу". Поворачиваюсь, а они стоят. Пока я не вышел - они ждали меня. Сплоченность - самое главное", - подчеркнул Ярый.

В свою очередь заместитель командира взвода с позывным Шаман рассказал, как штурмовики вошли в поселок. "Продвигались по лесопосадкам и опорникам - медленно, но уверенно. Все вокруг заминировано, сверху постоянно жужжат дроны. Вошли в Червоное, зачистили дома, подняли флаг. На рубеже сидел крупнокалиберный пулемет, его добил дрон. В блиндажах находили оборудование и оставленные флаги с надписями. После зачистки наши группы продолжили движение в сторону Гуляйполя - там уже идет уверенное продвижение", - сказал Шаман.

В Минобороны РФ сообщили 3 декабря, что российским войскам удалось установить полный контроль над населенным пунктом Червоное в Запорожской области. Подразделения 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии группировки "Восток" в ходе боев за Червоное освободили свыше 12 кв. км территории.