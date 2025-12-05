Бойцы группировки "Запад" за сутки сбили 65 гексакоптеров Vampire

Военнослужащие с помощью РЭБ подавили 24 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск за прошедшие сутки сбили 24 беспилотника самолетного типа и 65 гексакоптеров Vampire ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Мобильными огневыми группами и расчетами ПВО сбито в воздухе и подавлено средствами РЭБ 24 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 65 тяжелых ударных гексакоптеров противника типа Vampire", - сказал он.