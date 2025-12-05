Штурмовик Даня: ВС РФ нашли на позициях ВСУ в Червоном иностранное вооружение

Среди найденного оружия были образцы времен Второй мировой войны, рассказал боец

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Украинские войска оставили в населенном пункте Червоное (украинское название - Высокое) Запорожской области американское и немецкое вооружение, в том числе времен Второй мировой войны, рассказал ТАСС штурмовик 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Даня.

"Очень много немецкого оружия находили со Второй мировой войны", - рассказал боец.

Кроме того, на позициях оказались брошены американские крупнокалиберные пулеметы и гранаты.

Боец 38-й бригады с позывным Кубик в свою очередь сообщил ТАСС, что украинские солдаты оставили в Червоном беспилотники и тепловизоры.

"Нашел два дрона. Один - Mavic 3, а второй был Matriсе 30Т.<...> Были тепловизоры, тепловизоры у них достаточно неплохие. То есть в ночное время он не только показывает тепло тела, но у них еще автонаведения", - сказал военнослужащий.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.