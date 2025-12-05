Командир Ходыкин: ВС РФ поймали куривших операторов ВСУ у Красноармейска

Командир штурмового отряда также рассказал, что многие украинские военные не подозревали, что Красноармейск уже находится под контролем российской армии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие незаметно проникли в тыл и захватили куривших украинских операторов беспилотников, которые выдали им маршруты передвижения ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск). Об этом рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин на видео от Минобороны.

"У меня зашел боец с группой, шло около шести бойцов. <...> Обошли их позиции и шли по лесополосе. И тут наткнулись на FPV-шников противника. Они даже не ждали - они вышли покурить. Ну и тут мои солдаты подошли. Потом мы начали узнавать маршруты, где и кто уходит. Соответственно, на этих данных <...> пленных брали, сращивали информацию и перекрывали им пути, то есть начали ловить их", - сказал военный.

По словам Ходыкина, многие украинские военные не подозревали, что Красноармейск уже находится под контролем российской армии, и неожиданная встреча с бойцами РФ провоцировала у них панику.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.