Замкомандира: в Червоном ВСУ оборудовали блиндажи под домами мирных жителей

Минобороны 3 декабря сообщило об освобождении населенного пункта

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. ВСУ в населенном пункте Червоное (украинское название - Высокое) Запорожской области построили под домами мирных жителей блиндажи. Как рассказал ТАСС замкомандира штурмового взвода 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Шаман, они были соединены между собой траншеями.

"У них (военных ВСУ - прим. ТАСС) были у каждого под частным домом блиндаж, траншеи сделаны. Можно было с блиндажа вылезти в доме", - рассказал замкомандира.

3 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Червоное в Запорожской области.