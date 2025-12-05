Командир Ходыкин: в боях за Красноармейск ВС РФ устроили хаос в тылу ВСУ

Командир штурмового отряда отметил, что многие военные противника сдавались в плен

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие зашли в тыл ВСУ в боях за Красноармейск и устроили неразбериху в их рядах. Об этом рассказал командир штурмового отряда ВС РФ Владимир Ходыкин на видео от Минобороны.

"Если вот сейчас посмотреть назад, то я командиру полка спасибо хочу сказать. Огромное. За то, что он помог, где-то подсказал, поверил в нас, где-то дал волю. Как батя, знаете. Он говорил: "Действуй здесь, попробуй". И получилось. Он радовался за нас. Нам повезло, что мы их обошли и внесли неразбериху в их ряды", - сказал военный.

По словам Ходыкина, проникая в тыл противника, многие солдаты ВСУ сдавались в плен. Они передавали российским военнослужащим ценную информацию о местоположении и маршрутах передвижения украинских формирований.

Боец РФ добавил, что особую роль при освобождении Красноармейска сыграл высокий уровень взаимодействия между разными российским подразделениями, а также уровень подготовки военных.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной этого года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, в настоящее время - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. Теперь, после его полного перехода под российский контроль, ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.